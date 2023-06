Kehrtwende: Bleibt Gravenberch bei Bayern?

Die Gerüchte um einen Abschied wurden in den vergangenen Wochen immer lauter. Ryan Gravenberch ist beim FC Bayern München mit seinen Einsatzzeiten nicht zufrieden und liebäugelte trotz Kontrakt bis 2027 öffentlich mit einem Tapetenwechsel. Allerdings schiebt der niederländische Nationalspieler den Gerüchen nun einen Riegel vor.

Unter der Anzeige geht's weiter

„Ich gehe davon aus, dass ich auch nächste Saison noch bei Bayern spiele. Ich bin bei einem der drei besten Klubs der Welt. Das finde ich schön und besonders. Das werde ich nicht einfach so aufgeben. Mein Ziel ist es nach wie vor, bei Bayern erfolgreich zu sein“, erklärt der aktuell bei der U21 zum Einsatz kommende Gravenberch gegenüber dem ‚AD‘. Zudem genieße der Rechtsfuß die Siegermentalität in den Reihen der Münchner, insbesondere jene von Joshua Kimmich und Thomas Müller.

Lese-Tipp

Bericht: Bayern einig mit Kane

In der abgelaufenen Saison stand der 1,90 Meter große Stratege in der Regel nur über Kurzeinsätze auf dem Platz. Kommende Spielzeit will er wieder voll angreifen, trainiert auch innerhalb der Sommerpause an der Säbener Straße: „Ich möchte vom ersten Training an dabei sein. Dies wird ein entscheidendes Jahr für mich sein.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Absage an Liverpool

Weil Gravenberch seine Unzufriedenheit öffentlich machte, klopfte der FC Liverpool an die Tür. ‚The Athletic‘ berichtete gar von „produktiven Gesprächen“, die der 21-Jährige mit den Reds geführt hat. Nun muss sich Liverpool-Trainer Jürgen Klopp wohl anderweitig nach Verstärkungen umsehen: Gravenberch bleibt bei den Bayern.