Medien: Roma mit Smalling einig

Innenverteidiger Chris Smalling verlängert seinen auslaufenden Vertrag bei der AS Rom wohl in Kürze. Wie die ‚Gazzetta dello Sport‘ berichtet, haben sich die Verantwortlichen der Roma mit Smallings Berater auf einen Zweijahresvertrag geeinigt, lediglich die Unterschrift fehle noch. Das Gehalt des Engländers soll in den kommenden zwei Jahren 3,5 Millionen Euro netto pro Saison betragen und könne durch Boni aufgestockt werden.

Der 33-Jährige unterschreibt somit bereits das dritte Arbeitspapier bei den Giallorossi. 2019 war Smalling zunächst per Leihe von Manchester United gekommen, ein Jahr später folgte die Festverpflichtung für 15 Millionen Euro. In der laufenden Saison ist der 1,94 Meter große Verteidiger absolute Stammkraft bei den Römern und kann wettbewerbsübergreifend 39 Einsätze verbuchen.

