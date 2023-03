Wie bei Ronaldo: Saudis bieten Messi XXL-Vertrag

Seit der Unterschrift von Cristiano Ronaldo bei Al Nassr träumt man in Saudi-Arabien von einer mit Stars gespickten heimischen Liga. Für den Sommer hat man im Wüstenstaat nach wie vor den Traum, das ewige Duell zwischen CR7 und Lionel Messi aufleben zu lassen.

Wie die ‚Marca‘ berichtet, bereitet Al Nassr-Konkurrent Al Hilal ein Angebot von massivem Umfang vor. Dem Bericht zufolge werden Messi 220 Millionen Euro jährlich in Aussicht gestellt. Damit würde der Weltmeister in dieselbe Gehaltskategorie fallen wie Ronaldo. Saudi-Arabien will sogar Gesetze zur Gehaltsgrenze ändern, um den Wechsel möglich zu machen.

Ein weiteres Indiz für den Transfer ist der ‚Marca‘ zufolge die Anwesenheit von Messis Vater Jorge, der sich am gestrigen Dienstag in Riad aufhielt. Doch ob Messi senior tatsächlich zu ersten Gesprächen in der saudi-arabischen Hauptstadt angereist war, lässt der Bericht offen. Schließlich ist La Pulga auch Tourismus-Botschafter des Landes.

PSG-Abschied am Horizont

Doch angesichts von Messis Gesamtsituation ist ein Wechsel in die Wüste grundsätzlich gar nicht so unwahrscheinlich. Bei Paris St. Germain steht der 35-Jährige nach dem enttäuschenden Aus im Champions League-Achtelfinale nach FT-Informationen vor dem Abschied. Eine Verlängerung am Eiffelturm ist mittlerweile sehr unwahrscheinlich. Denn Messi hängt nach einer sportlich durchwachsenen Saison ebenfalls nicht sonderlich an einem verlängerten Aufenthalt bei PSG.

Immer wieder wurde der siebenfache Ballon d’Or-Gewinner auch mit einem Wechsel in die MLS zum Ende seiner Karriere in Verbindung gebracht. Bei Al Hilal würde er allerdings eine ganze Menge mehr verdienen.