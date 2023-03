Umdenken bei PSG: Messi-Verlängerung vom Tisch?

Paris St. Germain hat beim gestrigen Ausscheiden in der Champions League gegen den FC Bayern (0:2) auf ganzer Linie enttäuscht – die katarischen Eigentümer und alle voran die klubeigenen Fans sind bedient. Vor allem eine Personalie stößt den Anhängern aktuell besonders übel auf: Lionel Messi.

Der 35-jährige Argentinier war ein Schatten seiner Selbst. Nachdem sich der siebenmalige Weltfußballer in der ersten Halbzeit in einigen Dribblings verzettelte, verschwand er im zweiten Durchgang fast komplett von der Bildfläche. Nach genialen Momenten – wie er sie noch reihenweise während der Weltmeisterschaft für Argentinien hatte – suchte man vergebens.

Messi-Umdenken bei PSG

Die französische FT-Partnerseite Foot Mercato titelt passend zu Messis schwachem Auftritt: „Die schreckliche Katastrophen-Leistung von Lionel Messi.“ Nicht nur in den französischen Medien, auch bei den Pariser Fans hat La Pulga Kredit verspielt. Das untermauert der ‚RMC‘-Journalist Thibaut Giangrande im Interview mit der ‚Marca‘.

Laut Giangrade hat Messis gestrige Darbietung zu einem Umdenken in der Pariser Klubspitze geführt. Nun wolle Paris nicht länger mit Messi verlängern – eine Ausdehnung des auslaufenden Vertrags sei angesichts des Unmutes der Anhängerschaft nicht tragbar. Auch mit Neymar (31) plane PSG nicht für die kommende Saison.

In den vergangenen Monaten unternahm PSG noch große Anstrengungen, um Messi von einer Vertragsverlängerung zu überzeugen. Nach FT-Informationen neigt Messi aktuell allerdings dazu, den Verein am Saisonende zu verlassen. Beide Parteien scheinen sich nun also im Einklang hinsichtlich einer baldigen Trennung zu befinden.