Onana heute zum Medizincheck

Inter Mailand wird wohl in Kürze den Transfer von Torhüter André Onana eintüten. Nach Informationen der ‚L’Équipe‘ wird der 25-Jährige am heutigen Dienstag in Italien erwartet, wo er den obligatorischen Medizincheck absolviert.

Bei Inter werde Onana einen ab Sommer gültigen Fünfjahresvertrag unterschreiben. Eine Ablöse fließt nicht, an Ajax Amsterdam ist der Keeper nur noch bis zum Saisonende gebunden. Nach seinem Abstecher nach Mailand steht für den Kameruner der Afrika-Cup in seinem Heimatland an.