PSG: Machtwort bei Mbappé

Paris St. Germain wird Kylian Mbappé in diesem Sommer nicht verkaufen. Präsident Nasser Al-Khelaifi kündigt gegenüber der ‚L’Équipe‘ an: „Kylian wird in Paris bleiben. Wir werden ihn niemals verkaufen und er wird auch nie ablösefrei gehen.“

Der Vertrag des 22-jährigen Superstars läuft 2022 aus. Entsprechend kämpft PSG um eine Verlängerung. „Es geht gut voran“, berichtet Al-Khelaifi. Insbesondere Real Madrid träumt seit Jahren von einer Mbappé-Verpflichtung. Der Angreifer ist zudem seit Kindertagen Fan der Königlichen.