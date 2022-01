Liverpool auf Kurs: 60 Millionen-Mann für Klopp?

Die Offensive des FC Liverpool ist bärenstark in der Spitze, in der Breite aber ausbaufähig. Das haben die Verantwortlichen um Trainer Jürgen Klopp erkannt und wollen daher noch vor Transferschluss am Montag Verstärkung holen.

Wie ‚The Athletic‘ berichtet, befinden sich die Reds „auf Kurs“ bezüglich der Verpflichtung von Luis Díaz vom FC Porto. Insider gehen gegenüber dem Fachportal davon aus, dass ein Deal für 60 Millionen Euro Ablöse inklusive Boni über die Bühne geht.

Der 25-jährige Díaz spielt in Porto auf dem linken Flügel. Zuletzt warb Tottenham Hotspur hartnäckig um den Kolumbianer. Liverpool sei aber attraktiver für Díaz, der in der Champions League-Vorrunde zweimal mit Porto auf das Klopp-Team traf (1:5, 0:2) und dabei ganz offenbar bleibenden Eindruck hinterließ.