Neue Offensivpower: Union leiht Fofana

Union Berlin holt den zweiten Neuzugang für die Offensive an Bord. David Datro Fofana (20) schließt sich den Eisernen für die kommende Saison auf Leihbasis an. Dem Vernehmen nach besitzen die Hauptstädter keine Kaufoption für den Profi vom FC Chelsea. Zuvor verpflichteten die Berliner bereits Mikkel Kaufmann (22) vom FC Kopenhagen.

„Union hat sich in den letzten Jahren extrem stark entwickelt und es reizt mich sehr, in der neuen Saison ein Teil davon zu sein. Der Club hat sich lange und intensiv um mich bemüht und das will ich jetzt mit guten Leistungen zurückzahlen“, sagt Fofana.

Geschäftsführer Oliver Ruhnert kommentiert: „Davids Tempo und seine flexiblen offensiven Qualitäten sind für uns hochinteressant. Wir wollen einen weiteren torgefährlichen Spieler, der unserem Angriffsspiel zusätzliche Impulse verleihen wird.“

Hochveranlagter Stürmer

Fofana kam für die Blues in der abgeschlossenen Saison lediglich zu vier Kurzeinsätzen, blieb aber torlos. Besser lief es für ihn bei Molde FK. Dort war er in 65 Partien an 34 Treffer direkt beteiligt (24 Tore, zehn Vorlagen).

Fofana ist ein schneller Angreifer. Zudem ist er ziemlich agil und sucht nicht nur selbst den Abschluss, sondern inszeniert auch Chancen für seine Mitspieler. Mit seiner Größe von 1,81 Metern ist der 20-Jährige allerdings kein Riese.