FIFA bestätigt: Barça-Transfer ins Wasser gefallen

Julián Araujo wird nicht zum FC Barcelona wechseln können. Ein FIFA-Sprecher bestätigt gegenüber ‚ESPN‘: „Die FIFA kann bestätigen, dass der Transfer des Spielers Julián Araujo von LA Galaxy zum FC Barcelona nicht in Übereinstimmung mit den geltenden Bestimmungen vollzogen wurde.“ Der 21-jährige mexikanische Nationalspieler wird also mindestens bis zum Sommertransferfenster in Kalifornien bleiben.

Barça wollte den Rechtsverteidiger am zurückliegenden Deadline Day verpflichten. Aufgrund eines technischen Fehlers wurde der Transfer aber 18 Sekunden nach Ablauf der Frist abgewickelt. Die Katalanen hofften zuletzt noch, dass die FIFA ein Auge zudrücken würde. „Es waren 18 Sekunden. Ich weiß nicht, was die FIFA tun wird“, erklärte Barça-Sportdirektor Mateu Alemany.

