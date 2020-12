Real Madrid - M'gladbach 2:0 | Trotz dreimal Note 5 ins Achtelfinale

Vom Anpfiff an nahmen die Königlichen aus Madrid das Zepter in die Hand, kamen besser in die Zweikämpfe und schnell gefährlich vor das Tor der Gladbacher. Nur neun Minuten dauerte es, ehe Karim Benzema die Hausherren in Führung brachte, in der 32. Minute legte der Franzose dann nach.

Unter der Anzeige geht's weiter

Vor allem über die linke Defensivseite waren die Fohlen immer wieder anfällig und konnten in der Offensive nur einmal durch Alassane Plea für Entlastung sorgen (25.). Einer Glanzparade von Yann Sommer (39.) war es zu verdanken, dass es nicht mit 0:3 aus Sicht der Borussen in die Pause ging.

Trotz eines Doppelwechsels zur Halbzeitpause änderte sich auch in Hälfte zwei nur wenig. Real war dem dritten Treffer deutlich näher als Gladbach dem Anschluss. Erneut war es Sommer, der in der 73. Minute stark parierte, bevor Benzema und wenig später Lucas Vázquez nur Aluminium trafen.

So endete die Partie mit einer völlig verdienten 0:2-Niederlage für die Gladbacher, die letztlich jedoch ohne schlimme Konsequenzen bleibt. Denn durch das 0:0 im Parallelspiel zwischen Inter Mailand und Shakhtar Donetsk ziehen die Fohlen als Zweitplatzierter der Gruppe B ins Achtelfinale der Champions League ein. Den Ukrainern bleibt die Europa League.

Torfolge

1:0 Benzema (9.): Nach einem Ballverlust von Stindl im Mittelfeld kommt der Ball rechts zu Vázquez. Der Rechtsverteidiger hat viel Zeit, nimmt Maß und flankt präzise auf den Kopf von Benzema, der sich zwischen Ginter und Lainer davongeschlichen hat. Keine Chance für Sommer.

2:0 Benzema (32.): Modric spielt auf rechts Rodrygo frei, der von Elvedi gestellt wird. Der Schweizer agiert jedoch viel zu passiv, wodurch Reals Flügelspieler ungestört flanken kann. Wie schon beim 1:0 steht Benzema im Raum zwischen Ginter und Lainer völlig frei und köpft ungestört zum zweiten Mal ein.

Die Noten für Borussia M’gladbach

Eingewechselt

46‘ Lazaro (4,5) für Wendt

46‘ Zakaria (4) für Embolo

85‘ Herrmann für Thuram

85‘ Wolf für Stindl

85‘ Bénes für Kramer