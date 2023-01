Montpellier findet Omlin-Nachfolger

Der HSC Montpellier hat bereits einen Ersatz für Jonas Omlin (29) an der Angel. Wie die französische ‚L‘Équipe‘ berichtet, hat sich der französische Erstligist mit Benjamin Lecomte (31) auf eine Zusammenarbeit verständigt. Der Torwart ist aktuell noch von der AS Monaco an Espanyol Barcelona verliehen, hat bei den Katalanen aber seinen Stammplatz verloren.

Montpellier ist zum Handeln gezwungen, da Borussia Mönchengladbach mit Omlin den Weggang von Yann Sommer (34) kompensiert. Den langjährigen Stammkeeper zieht es vom Niederrhein zum FC Bayern. Lecomte steht in Monaco noch bis 2024 unter Vertrag.

