Morata-Gespräche vor dem Abschluss

Mittelstürmer Álvaro Morata steht bei Atlético Madrid kurz vor der Vertragsverlängerung. Wie die ‚as‘ berichtet, verlaufen die Gespräche sehr positiv. Der aktuelle Kontrakt läuft 2024 aus und soll vorzeitig verlängert werden.

In Madrid sei man davon überzeugt, nicht viele Spieler auf dem Markt zu finden, die besser zu Atlético passen als der 30-jährige Angreifer. Dem Bericht zufolge sind auch Juventus Turin und der AC Mailand an einer Verpflichtung des spanischen Nationalspielers interessiert. Morata hatte bereits zwischen 2014 und 2020 jeweils zwei Jahre in der Serie A verbracht und dort bei Juve unter Vertrag gestanden.

