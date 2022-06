Hoffenheim-Interesse an Zagadou?

„Ich habe nicht unbedingt eine Präferenz. Das Wichtigste für mich ist es, zu spielen. Ich hoffe, dass ich in Europa bleiben kann“, äußerte sich zuletzt Dan-Axel Zagadou. Vielleicht könnte er nicht nur in Europa, sondern auch in Deutschland bleiben.

Nach ‚kicker‘-Informationen hat die TSG Hoffenheim „Zagadou im Blick“. Allzu konkret scheint das Interesse am 23-jährigen Innenverteidiger zwar noch nicht zu sein, laut dem Fachblatt passt der Franzose aber in das „Anforderungsprofil und Beuteschema“.

Kontakt zu Brooks

Als weitere Kandidaten nennt der ‚kicker‘ neben dem bereits gehandelten Ko Itakura (25), der vergangene Saison von Manchester City an Schalke 04 verliehen war, auch John-Anthony Brooks. Zum 29-Jährigen vom VfL Wolfsburg, der genau wie Zagadou im kommenden Monat ablösefrei auf den Markt kommt, soll es „Kontakt gegeben haben“.

Fraglich ist wohl, welchen Spielertyp sich der neue Trainer André Breitenreiter wünscht. Ob er auf das vorhandene erfahrene Innenverteidiger-Personal vertraut oder einen weiteren versierten Mann dazu holen will.