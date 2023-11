Sechser-Suche: Bayern blickt nach Spanien

João Palhinha war am letzten Transfertag des Sommers bereits in München, letztlich scheiterte der Wechsel zum FC Bayern aber doch noch an der fehlenden Freigabe vom FC Fulham. Zuletzt gab es Anzeichen, dass die Bayern im Winter keinen neuen Versuch starten werden, den 28-jährigen Portugiesen zu verpflichten. Ein neuer Sechser soll aber trotzdem kommen.

Das ist der klare Wunsch von Trainer Thomas Tuchel – und auch des neuen Sportdirektors Christoph Freund. Und genau dieser hat nun laut der ‚Sport Bild‘ einen neuen Kandidaten ausfindig gemacht: Martín Zubimendi. Der 24-jährige Spanier steht noch bis 2027 bei Real Sociedad San Sebastian unter Vertrag und besitzt eine Ausstiegsklausel über rund 60 Millionen Euro.

In der Vergangenheit zeigten auch der FC Barcelona und der FC Arsenal Interesse am zweifachen spanischen Nationalspieler. Zubimendi ist ein klar defensiv denkender Mittelfeldspieler, der sich aber aus einer tiefen Position heraus auch entscheidend an San Sebastians Aufbauspiel beteiligt. Ein Brecher wie Palhinha ist der 1,81 Meter große Rechtsfuß jedoch nicht.

Neue, alte Rolle für Kimmich?

Ob ein Wechsel im Winter überhaupt realistisch ist, bleibt vorerst offen. Egal, welcher Sechser am Ende auch kommen mag: Joshua Kimmich könnte dann eine Rückversetzung ins Haus stehen. Laut der ‚Sport Bild‘ liebäugelt Tuchel nämlich aktuell damit, den 28-Jährigen in der Rückrunde als Rechtsverteidiger einzusetzen. Bekanntermaßen spielt Kimmich, mit dem Vertragsgespräche ins Haus stehen, aber lieber im Zentrum.