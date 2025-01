Medien: Neuer Job für Solskjaer

Ole Gunnar Solskjaer steht türkischen Berichten zufolge über drei Jahre nach seiner Entlassung bei Manchester United vor dem Comeback auf der Trainerbank. Wie ‚Sports Digitale‘ berichtet, soll der 51-Jährige den vakanten Trainerposten bei Besiktas Istanbul übernehmen. Demnach werde der Norweger sich die Partie gegen Samsunspor am Samstag (17 Uhr) bereits von der Tribüne aus ansehen und im besten Fall dann am kommenden Mittwoch (16:30 Uhr) sein erstes Pflichtspiel in der Europa League gegen Athletic Bilbao als Cheftrainer bestreiten.

Unter der Anzeige geht's weiter

Solskjaer ist derzeit als Spielanalyst bei der UEFA tätig, zuvor stand er zweieinhalb Jahre bei ManUnited an der Seitenlinie. Besiktas ist seit Ende November auf Trainersuche, aktuell steht der türkische Pokalsieger auf Rang sechs und wird interimistisch von Serdar Topraktepe verantwortet.