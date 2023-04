FC Bayern: Hernández-Poker vor dem Ende

Lucas Hernández steht beim FC Bayern unmittelbar vor der Verlängerung. Nach Informationen von ‚Sky‘ soll der 2024 auslaufende Vertrag in Kürze um drei weitere Jahre bis zum Sommer 2027 verlängert werden. Die Unterschrift sei für die nächsten Tagen zu erwarten.

Unter der Anzeige geht's weiter

Die Gespräche verliefen zuletzt sehr positiv zwischen den Münchnern und ihrem französischen Verteidiger, so der Bezahlsender weiter. An der Säbener Straße wird Hernández zu den Schlüsselspielern gezählt. Dass der 27-Jährige immer wieder – wie aktuell – längere Verletzungspausen zu überstehen hat, scheint an dieser Einschätzung nichts zu ändern.

Lese-Tipp

Ungleicher Kampf um Kane: Preisvorteil für Bayern & PSG?

Im Sommer 2019 avancierte Hernández zum Rekord-Neuzugang der Bundesliga. Sage und schreibe 80 Millionen Euro zahlte Bayern seinerzeit, um die Ausstiegsklausel im Vertrag bei Atlético Madrid zu aktivieren. Nach einer schwierigen Startphase hatte sich der Weltmeister von 2018 in den vergangenen beiden Spielzeiten auf hohem Niveau stabilisiert und sich für die bevorstehende Verlängerung empfohlen.