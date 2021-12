Transfer-Rückpass: 18 Klubs, 18 News

FC Bayern

Robert Lewandowski ging bei der Wahl des Ballon d’Or als Zweitplatzierter leer aus. Laut ‚as‘ will der Pole deshalb künftig für Real Madrid auflaufen und soll Berater Pini Zahavi beauftragt haben, ihn zu den Königlichen zu bringen. Das soll sein Renommee stärken und ihm größere Chancen auf den prestigeträchtigen Einzelpreis ermöglichen.

Borussia Dortmund

Der BVB sucht bereits fleißig nach einem Nachfolger für Erling Haaland, der kurz- bis mittelfristig den nächsten Karriereschritt gehen wird. Darwin Núñez von Benfica Lissabon ist ein Kandidat in Dortmund. FT kann bestätigen, dass der Berater des Uruguayer bereits im Austausch mit Dortmunds Chefscout Markus Pilawa steht.

Bayer Leverkusen

Für Sportdirektor Simon Rolfes stehen geschäftige Tage an, denn Bayer Leverkusen wird derzeit mit zwei potenziellen Transfers in Verbindung gebracht. Zum einen scheint Thomas Ouwejan, der momentan auf Leihbasis beim FC Schalke spielt, ein Thema für Bayer zu sein. Außerdem könnte mit Diego Almeida das nächste Talent vom FC Barcelona nach Iker Bravo zu den Rheinländern wechseln.

SC Freiburg

Christian Streich bekommt im neuen Jahr Verstärkung. Die Breisgauer verkündeten in dieser Woche den Transfer von Hugo Siquet zum Jahreswechsel. Der 19-jährige Außenverteidiger kommt von Standard Lüttich zum SC Freiburg.

Der #SCF hat zum 1. Januar 2022 Hugo Siquet von Standard Lüttich verpflichtet!



Alle Infos: https://t.co/yIauu06l47 pic.twitter.com/NGnpPiL2CF — SC Freiburg (@scfreiburg) December 1, 2021

TSG Hoffenheim

Laut ‚kicker‘ könnten sich im Winter die Wege von Mijat Gacinovic und der TSG Hoffenheim trennen. „Die Perspektiven muss er selber gestalten“, sagte Trainer Sebastian Hoeneß. Ob Gaconovics Perspektiven im Kraichgau liegen, wird sich zeigen.

Union Berlin

Auf der jährlichen Jahreshauptversammlung konnten die Eisernen verkünden, dass hinsichtlich des Neubaus des Nachwuchsleistungszentrums „nun auch die eigentlichen Arbeiten begonnen“ haben. Im Spätsommer 2023 soll das neue NLZ fertiggestellt werden. Damit sollen bestmögliche Voraussetzungen geschaffen werden, um künftig Eigengewächse für die Profimannschaft zu entwickeln.

📝 Sportlich erfolgreichste und wirtschaftlich wertvollste Phase von Union: Wir haben das wichtigste aus der heutigen Mitgliederversammlung für Euch zusammengefasst.#fcunion — 1. FC Union Berlin 🇪🇺🛫 (@fcunion) December 2, 2021

VfL Wolfsburg

Jörg Schmadtke darf seine Arbeit beim VfL Wolfsburg, die 2018 begann, voraussichtlich fortsetzen. Die ‚Sport Bild‘ berichtet, alle Zeichen stünden auf Verlängerung. Der Arbeitsvertrag des Wölfe-Sporchefs läuft nach der Saison aus.

RB Leipzig

Während sich die Corona-Lage in Leipzig ein wenig entspannt, könnte der neue Job von Ralf Rangnick bei Manchester United auch Auswirkungen auf RB zu haben. So soll der ehemalige Trainer und Funktionär der Sachsen mit Nordi Mukiele, Christopher Nkunku und Amadou Haidara gleich drei Spieler für eine potenzielle Verpflichtung ins Auge gefasst haben.

FSV Mainz 05

Die Wartezeit für Jeremiah St. Juste endet noch nicht. Der Innenverteidiger fällt weiterhin aus und wird auch „in den ersten Rückrunden-Spielen“ noch fehlen, zitiert die ‚Bild‘ Martin Schmidt. Der Sportdirektor von Mainz 05 wolle deshalb im Winter aber keine Neuverpflichtung tätigen.

1. FC Köln

Bei den Domstädtern deutet sich ein ruhiges Wintertransferfenster an. „Jetzt im Winter sind keine Zugänge geplant – es sei denn, uns wird ein Spieler verlassen. Wenn sich in diese Richtung was tun sollte, werden wir punktuell schauen, ob wir nachrüsten“, sagt Lizenzspieler-Leiter Thomas Kessler dem ‚Express‘. Darüber hinaus will der Klub künftig eine Gehaltsobergrenze einführen.

Borussia Mönchengladbach

Die Fohlen werden sich nach der Saison wohl von Denis Zakaria verabschieden müssen. Laut der ‚Bild‘, die sich auf das Umfeld des Mittelfeldspielers beruft, schließt der Schweizer eine Verlängerung seines auslaufenden Kontrakts aus. Nach insgesamt fünf Jahren bei der Borussia sucht der 25-Jährige eine neue Herausforderung.

Eintracht Frankfurt

Djibril Sow hat das Interesse von einigen Topklubs auf sich gezogen. Nach FT-Informationen gab es noch keine Gespräche mit anderen Vereinen, jedoch behalten mehrere Champions League-Teilnehmer den 24-Jährigen genauer im Auge. Die kolportierte Ausstiegsklausel des Schweizers beträgt 30 Millionen Euro.

VfL Bochum

Der Ruhrpottklub muss den Ausfall seiner Nummer eins Manuel Riemann verkraften. Aufgrund von Oberschenkelproblemen verpasst der 33-Jährige die Partie gegen den FC Augsburg. „Er fühlt sich nicht bei 100 Prozent und wäre bei einigen Bewegungen eingeschränkt“, erklärte Chefcoach Thomas Reis.

Hertha BSC

Die Alte Dame hat den ersten Winterneuzugang an Land gezogen. Die Berliner schnappen sich Fredrik Björkan ablösefrei zum 1. Januar. Der 23-jährige Linksverteidiger kommt vom norwegischen Meister Bodö/Glimt und unterschreibt bis 2025.

VfB Stuttgart

Leihspieler Hiroki Ito (22) wird fester Bestandteil des VfB Stuttgart. „Wir werden ihn festverpflichten“, bestätigte Cheftrainer Pellegrino Matarazzo gegenüber der ‚Bild‘. Die Kaufoption für den japanischen Abwehrspieler, der von Júbio Iwata ausgeliehen ist, liegt dem Vernehmen nach bei rund einer halben Million Euro.

FC Augsburg

Michael Gregoritsch hat Interesse in seiner österreichischen Heimat geweckt. Laut den ‚Oberösterreichischen Nachrichten‘ ist der 27-Jährige ein Transferkandidat beim Linzer ASK. Beim FCA kommt der Angreifer aktuell nicht über Jokereinsätze hinaus. Sein Vertrag läuft noch bis 2023.

Arminia Bielefeld

Auf der Alm steht Cheftrainer Frank Kramer trotz der prekären Tabellensituation nicht zur Debatte. „Frank Kramer wird Weihnachten sicher unser Trainer sein, unabhängig von der Punkte-Ausbeute. Wir sehen, wie er die Mannschaft weiterentwickelt, das gibt uns Zuversicht“, sagt Sportchef Samir Arabi gegenüber der ‚Sport Bild‘.

Greuther Fürth

Beim Kleeblatt lichtet sich vor der Partie gegen Bayer Leverkusen am Samstag das Lazarett. So stehen Trainer Stefan Leitl sowohl Jetro Willems, Jeremy Dudziak als auch Paul Seguin wieder zur Verfügung.