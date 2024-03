Chelsea: Bayern-Flirt Yoro Ersatz für Silva?

Leny Yoro (18) hat einen weiteren Interessenten auf den Plan gerufen. Einem Bericht des ‚Evening Standard‘ zufolge sieht der FC Chelsea in dem Innenverteidiger vom OSC Lille einen möglichen Nachfolger von Thiago Silva (39). Der brasilianische Routinier wird die Blues voraussichtlich im Sommer mit Ablauf seines Vertrages in Richtung Heimat verlassen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Die Crème de la Crème des europäischen Fußball ist an Yoro interessiert. Paris St. Germain, Atlético Madrid, Real Madrid und der FC Bayern wurden in der Vergangenheit mit dem talentierten Franzosen in Verbindung gebracht. In der Folge fordert Lille trotz eines nur noch bis 2025 gültigen Arbeitspapieres nach FT-Infos rund 50 Millionen Euro für den Juniorennationalspieler.