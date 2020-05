Gespräche mit Real & Barça? Der Stand bei Sancho

Borussia Dortmund hat sich fest vorgenommen, Jadon Sancho in diesem Sommer trotz der Coronakrise nicht unter Wert zu verkaufen. Ganz im Gegenteil: Der BVB will Sanchos Vertrag aufbessern und ihm somit ein weiteres Jahr in schwarz-gelb schmackhaft machen

Ob die Bemühungen von Erfolg gekrönt sein werden, ist unklar. Klar ist dagegen: Der Offensivmann steht bei sämtlichen europäischen Topklubs auf dem Zettel. So auch bei Real Madrid und dem FC Barcelona. Mit den beiden spanischen Branchenführern gab es laut ‚The Athletic‘ zuletzt Gespräche.

Dem Bericht zufolge besteht der engste Kontakt aber nach wie vor zu Manchester United. Zuletzt war aber auch zu lesen, dass die Red Devils den Sancho-Transfer gerne aufschieben würden, schließlich sitzt das Geld derzeit auch beim englischen Rekordmeister nicht so locker wie gewohnt.

Citys Matching Right

Immer im Bilde bleiben will derweil Uniteds Lokalrivale Manchester City. Sanchos Ausbildungsklub hat ein Matching Right für den 20-Jährigen. Heißt: Akzeptiert der BVB ein Angebot eines anderen Klubs, kann City Sancho für dieselbe Summe verpflichten.

Auch der FC Liverpool und der FC Chelsea haben Sancho weiterhin im Blick, berichtet ‚The Athletic‘. Ob einer der genannten Klubs aber gewillt ist, 120 Millionen Euro aufwärts als Ablöse auf den Tisch zu legen, ist fraglich. Vor dem Ende der Bundesliga-Saison sei ohnehin nicht mit einer Entscheidung zu rechnen.