Rückkehr eingetütet: Churlinov vor Schalke-Wechsel

Darko Churlinov kehrt nach eineinhalb Jahren zum FC Schalke 04 zurück. Übereinstimmenden Berichten von ‚Sky‘ und ‚Bild‘ zufolge kommt der Außenstürmer auf Leihbasis vom FC Burnley zu den Königsblauen. Für den Anschluss sichern sich die Schalker eine Kaufoption über kolportierte 2,5 bis 3,5 Millionen Euro.

Churlinov war im Sommer 2022 für 3,5 Millionen Euro vom VfB Stuttgart in die Premier League gewechselt, konnte sich dort aber unter anderem aus gesundheitlichen Gründen nicht durchsetzen. Inzwischen hat sich der dribbelstarke Rechtsfuß wieder von seiner schweren Blutvergiftung erholt und soll nun dabei helfen, Schalke in der zweiten Liga wieder in sichere Gefilde zu führen.