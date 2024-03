Enthüllt: Reals Sturmplanung für 2024/25

Offiziell verkündet wurde der Wechsel von Kylian Mbappé (25) zu Real Madrid noch nicht, doch die Verträge sind wohl bereits unterzeichnet. Wie aber plant Carlo Ancelotti mit dem neuen Superstar und was bedeutet dessen Ankunft für das aktuelle Personal in der Offensive? Die spanische Zeitung ‚as‘ liefert Einblicke in die Überlegungen an der Concha Espina.

Demzufolge entbehren Gerüchte über mögliche Verkäufe von Vinicius Junior (23) oder Rodrygo (23) jeglicher Grundlage. Die beiden Brasilianer besitzen langfristige Verträge und Ausstiegsklauseln in Höhe von einer Milliarde Euro. Vielmehr denke Ancelotti daran, in der nächsten Saison wieder mit drei Stürmern zu agieren und das Duo gemeinsam mit Mbappé auf den Rasen zu schicken. Vinicius soll zudem fest davon ausgehen, dass er seinen Platz auf der linken Seite behalten wird.

Joselu-Kauf geplant

Aber auch das andere Offensiv-Personal ist fest eingeplant. Brahim Díaz ist als Kaderspieler überaus wertvoll und bis 2027 gebunden. Ancelotti wolle den 24-Jährigen unbedingt behalten. Das gleiche gilt laut der ‚as‘ etwas überraschend auch für Joselu. So will Real den 33-Jährigen im Sommer offenbar gegen eine Gebühr in Höhe von 1,5 Millionen Euro festverpflichten.

Als sechster Mann soll in der nächsten Saison dann auch Endrick seinen Beitrag leisten. Vom aktuell noch 17-jährigen Brasilianer erwartet man in Madrid aber keine Wunderdinge. Endrick soll wie aktuell Arda Güler (19) in Ruhe reifen. Mit Mbappé, Vinicius, Rodrygo, Diáz und Joselu hat der Youngster starke Konkurrenz – aber auch Teamkollegen, von denen er viel lernen kann.