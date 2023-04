Simons schließt PSV-Abschied nicht aus

Xavi Simons von der PSV Eindhoven lässt seine Zukunft offen. Im Interview mit dem ‚Telegraaf‘ erklärt der 20-jährige Offensivmann: „Es ist nicht bekannt, was in drei oder vier Wochen passieren kann. Aber was ich sagen kann, ist, dass ich sehr dankbar bin, hier zu sein und mich bei der PSV beweisen zu können. Ich habe hier noch fünf Jahre Vertrag und werde diesen Sommer ein Gespräch mit Marcel Brands, dem Trainer und allen führen. Für die Spieler macht es einen großen Unterschied, ob sie an der Champions League teilnehmen oder nicht. Es hat für mich Priorität. Es ist auch sehr wichtig für meine Entwicklung.“

Zudem betont Simons: „Ich muss die Saison gut beenden und dann werden wir sehen. Jetzt gibt es die Matches, in denen man beweisen muss, was man kann. Ich konzentriere mich voll und ganz auf die letzten fünf Ligaspiele und das Pokalfinale.“ Besonders eine Rückkehr an alte Wirkungsstätte zu Paris St. Germain wird in den Medien heiß debattiert. Von 2019 bis 2022 hatte der niederländische Youngster für den Tabellenführer der Ligue 1 gespielt, bis er sich vergangenen Sommer der PSV anschloss. In der Eredivisie überzeugt Simons mit 22 Scorerpunkten (14 Tore, acht Vorlagen) in 29 Einsätzen.

