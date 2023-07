Nächster Topklub heiß auf Lukebakio

Dodi Lukebakio darf sich über die Avancen des nächsten Vereins freuen. Wie die Redaktion von Gianluca Di Marzio berichtet, ist Lazio Rom in den Poker um den 25-Jährigen eingestiegen. Zwischen den Biancocelesti und Hertha BSC habe es bereits Kontakt gegeben. Eine Offerte sei in der Hauptstadt bislang jedoch noch nicht eingegangen.

Lukebakio hat hinsichtlich seiner sportlichen Zukunft die Qual der Wahl. In den vergangenen Wochen wurden unter anderem Al Hilal, Atalanta Bergamo, Bayer Leverkusen, Inter Mailand, Olympique Lyon und der SC Freiburg mit dem Belgier in Verbindung gebracht. An die Berliner ist der schnelle Offensivspieler noch bis 2024 gebunden.

