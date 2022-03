Sampdoria bindet Falcone

Sampdoria Genua setzt auch in Zukunft auf Wladimiro Falcone. Wie der italienische Erstligist mitteilt, wurde der Vertrag des 26-jährigen Torhüters vorzeitig bis 2025 ausgedehnt.

Das Eigengewächs stand in dieser Saison während der Verletzung von Stammkeeper Emil Audero (25) in zwölf Partien zwischen den Pfosten. In der jüngsten Ligapartie gegen den FC Venedig (1:1) musste Falcone wieder auf die Ersatzbank weichen.