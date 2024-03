100-Millionen-Vorschlag: Bayern informiert Barça

Der FC Bayern bleibt nach seinem gescheiterten Winter-Vorstoß an Innenverteidiger Ronald Araújo (25) dran. Wie die ‚Marca‘ berichtet, hat der deutsche Rekordmeister der Sportlichen Führung des FC Barcelona mitgeteilt, dass man sich um einen Sommertransfer bemühen will.

Die Katalanen seien zudem darüber informiert, dass Bayern 100 Millionen Euro Ablöse für Araújo zahlen würde. Diesen Vorschlag, der noch nicht als offizielles Angebot zu verstehen sei, sollen die Münchner über einen Mittelsmann unterbreitet haben.

In Barcelona wollen sie von einem Verkauf aber nichts wissen. Vielmehr will man den 2026 auslaufenden Vertrag des uruguayischen Nationalspielers verlängern. Ein Angebot bis 2029 liegt vor, eine Antwort von Araújo noch nicht – „zur Überraschung“ des Vereins, so die ‚Marca‘.

Dennoch ist man bei Barça weiter zuversichtlich, dass Araújo seine Unterschrift setzen wird. Der Rechtsfuß selbst sagte vor knapp zwei Wochen: „Ich weiß nicht, was passieren wird. Aber ich denke an Barcelona, ich bin hier glücklich.“