Abenteuer MLS: Reus entscheidet sich für neuen Klub

Seine aktive Karriere setzt Marco Reus zukünftig in den USA fort. Nach längeren Verhandlungen hat sich der 35-Jährige nun mit MLS-Klub LA Galaxy auf eine Zusammenarbeit geeinigt. Das berichtet Transferexperte Fabrizio Romano. Der Offensivspieler ist nach dem Auslaufen seines Vertrags bei Borussia Dortmund Ende Juni vereinslos und wechselt ablösefrei nach Kalifornien.

In Los Angeles unterschreibt Reus einen Vertrag bis 2025 mit einer Option auf eine einjährige Verlängerung. Der Deal ist laut Romano bereits in trockenen Tüchern, Reus reist in den kommenden Tagen in die USA, um dort den obligatorischen Medizincheck zu absolvieren und anschließend den Vertrag zu unterzeichnen.

Galaxy wird für Reus die erste Station im Ausland. Bislang stand der ehemalige Nationalspieler lediglich für Borussia Mönchengladbach und den BVB in der Bundesliga auf dem Feld. In 391 Erstligapartien sammelte der Rechtsfuß 274 Torbeteiligungen. Der gebürtige Dortmunder wurde 2012 und 2019 Deutschlands Fußballer des Jahres und gewann mit den Schwarz-Gelben zweimal den DFB-Pokal sowie dreimal den deutschen Superpokal.