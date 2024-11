HSV: Bittere Diagnose bei Reis

Bei Ludovit Reis vom Hamburger SV hat sich der Verdacht auf eine längere Pause erhärtet. Wie der Zweitligist offiziell mitteilt, fällt der Mittelfeldspieler mit einer „schweren Muskelverletzung“ im linken Oberschenkel wochenlang aus. Beim HSV rechnet man nicht mehr mit einer Rückkehr des 24-Jährigen in der Hinrunde.

Reis hatte sich am gestrigen Sonntag beim 1:1 gegen den 1. FC Nürnberg bei einem Zweikampf verletzt und musste in der 31. Spielminute vorzeitig ausgewechselt werden. Für die Rothosen stand Reis in dieser Saison bislang in jedem Pflichtspiel auf dem Rasen.