Gesuchte Flügelverstärkung: Köln verpflichtet Alidou

FC leiht Faride Alidou aus

Der 1. FC Köln verstärkt sich in der Offensive und leiht Faride Alidou von Eintracht Frankfurt aus. Der 22-Jährige kam bei der Eintracht in der vergangenen Saison 15-mal (ein Assist) in der Bundesliga und fünfmal in der Champions League (ein Tor) zum Einsatz.