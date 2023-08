Pavard hat unterschrieben

Der Transfer von Benjamin Pavard (27) ist offenbar in trockenen Tüchern. Wie Fabrizio Romano vermeldet, hat der Verteidiger soeben seinen bis 2028 datierten Vertrag bei Inter Mailand unterschrieben. Die offizielle Verkündung der Vereine dürfte also nicht mehr allzu lange auf sich warten lassen.

Als Ablöse zahlen die Italiener 30 Millionen Euro plus zwei Millionen an möglichen an den FC Bayern. In München stand Pavard nur noch bis zum nächsten Sommer unter Vertrag. 2019 war der Franzose für 35 Millionen Euro vom VfB Stuttgart zum Rekordmeister gekommen.