Bayer: Adli muss operiert werden

Angreifer Amine Adli von Bayer Leverkusen muss unters Messer. Der bei der französischen U21 erlittene Sehnenriss wird per operativem Eingriff behoben.

Wie erwartet kehrt Adli erst zur Vorbereitung auf die kommende Saison auf den Platz zurück. In seiner ersten Spielzeit für Bayer bestritt der geschmeidige Linksfuß 34 Pflichtspiele mit vier Treffern und ebenso vielen Vorlagen.

