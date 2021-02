Pavlenka: Vertragsgespräche „vielleicht im Sommer“

Kurzfristig stehen keine Vertragsgespräche zwischen Jirí Pavlenka (28) und Werder Bremen an. Auf der Pressekonferenz vor der Partie gegen die TSG Hoffenheim am Sonntag (18 Uhr) sagte der Bremer Schlussmann über seine Zukunftspläne: „Was im Sommer kommt? Ich habe keine Ahnung. Ich habe noch eineinhalb Jahre Vertrag.“ Über einen neuen Vertrag würde man „vielleicht im Sommer oder später“ sprechen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Sein Fokus liege auf dem Klassenerhalt. „Das ist für uns jetzt wichtig“, stellte der Tscheche klar. Derzeit rangiert Werder auf Position elf in der Tabelle und hat fünf Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz. In der laufenden Saison verpasste Pavlenka keine Spielminute in der Bundesliga.