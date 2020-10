Wolverhampton: Aït Nouri im Anflug

Rayan Aït Nouri steht vor einem Wechsel zu den Wolverhampton Wanderers. Laut übereinstimmenden französischen Medienberichten ist der Abgang des Youngsters vom SCO Angers nur noch Formsache. Dem Vernehmen nach fordert der französische Erstligist 20 Millionen Euro für den Linksverteidiger.

Unter der Anzeige geht's weiter

Nach dem gestrigen Freitagabendspiel gegen Paris St. Germain (1:6) bestätigte Angers-Trainer Stéphane Moulin den Abgang des französischen U21-Nationalspielers: „Ja, es war sein letztes Spiel bei uns.“ In Wolverhampton folgt der 19-Jährige auf Rúben Vinagre (21), der vor dem Transfer zu Olympiakos Piräus steht. Zuletzt wurde auch Bayer Leverkusen Interesse an Aït Nouri nachgesagt, der Linksfuß hat sich aber offenbar für einen Wechsel in die Premier League entschieden.