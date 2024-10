Zaragoza: „Bereue Bayern-Wechsel nicht“

Bryan Zaragoza will seinen Transfer zum FC Bayern nicht missen. „Ich bereue den Wechsel zu Bayern München nicht. Vor zwei Jahren habe ich noch in der zweiten Liga gespielt. Es ist unglaublich für jeden Spieler, diese einzigartige Erfahrung zu machen“, sagt der spanische Offensivspieler im Interview mit ‚La Jugada de Granada‘.

Die Münchner hatten Zaragoza aufgrund des auf Kante genähten Kaders schon im Januar an Bord geholt – eigentlich war der Transfer für den Sommer ausgemacht. Inzwischen ist der 23-Jährige auf Leihbasis in seine Heimat zum CA Osasuna zurückkehrt. Dem Vernehmen nach wird Zaragoza nicht erneut an der Säbener Straße aufschlagen, hinter den Kulissen soll bereits an einer Lösung gearbeitet werden.