Xhaka-Bruder macht Schluss

Beim FC Basel hängt eine Vereinsikone im Sommer die Schuhe an den Nagel. Wie der Schweizer Topklub mitteilt, beendet Taulant Xhaka (33), älterer Bruder von Leverkusen-Profi Granit Xhaka (32), im Anschluss an die Saison seine Karriere. „Nach insgesamt 13 Saisons, zehn Titeln und über 400 Spielen in Rotblau ist im Sommer definitiv Schluss“, schreibt Basel in seiner Mitteilung über eine „Karriere, die in der heutigen schnelllebigen Fußballwelt ihresgleichen sucht.“ Bis auf eine eineinhalbjährige Leihe zum Grasshopper Club Zürich spielte Taulant in seiner Laufbahn für keinen anderen Klub.

„Was ich mit diesem Klub bisher alles erleben durfte, fühlt sich für mich – insbesondere als Basler – nach wie vor wie ein Traum an“, sagt der Sechser zu seinem Abschied, „ich durfte beim FCB so viele schöne Momente erleben, hatte so viele großartige Mitspieler in der Garderobe und durfte gegen die besten Fußballer der Welt antreten. Für mich war immer wichtig, dass ich selber entscheiden kann, wann ich mit dem Fußball aufhöre und ich bin nun zum Schluss gekommen, dass im Sommer der richtige Moment ist.“ In der laufenden Saison ist der Routinier erstmals nur Ersatzspieler und stand bislang erst zweimal in der Startelf (zwölf Einsätze).