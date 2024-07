Flügelpower: Hannover holt Rochelt

Hannover 96 verstärkt die Offensivabteilung mit Jannik Rochelt. Der Flügelstürmer wechselt von der SV Elversberg zu den Niedersachsen und erhält bei seinem neuen Arbeitgeber ein bis 2027 datiertes Arbeitspapier mit Option auf eine weitere Saison. „Der Kontakt mit 96 war von Anfang an sehr intensiv. Ich glaube, es ist kein Geheimnis, dass es auch noch weitere Klubs gab, die Kontakt zu mir aufgenommen hatten. Letztlich ist es so, dass der Austausch mit den Verantwortlichen und einem Besuch in Hannover den entscheidenden Ausschlag gegeben haben“, sagt Rochelt.

Um den Transfer einzutüten, löst Hannover die 1,5 Millionen Euro teure Ausstiegsklausel bei Rochelt aus. Der 25-Jährige lief in der vergangenen Saison 33 Mal in der 2. Bundesliga für Elversberg auf, dabei erzielte er vier Tore und steuerte sieben Assists bei. „Jannik ist ein Spieler, der in jedem Spiel auf seine Aktionen in der Offensive kommt und überall in seiner Laufbahn auch seine Torbeteiligungen hatte. Vom athletischen Profil her ist er extrem spannend“, erläutert 96-Sportchef Marcus Mann den Deal.