Arsenal findet Auba-Nachfolger

Odsonne Édouard könnte der Nachfolger von Pierre-Emerick Aubameyang beim FC Arsenal werden. Laut dem ‚Daily Mirror‘ sind die Gunners bei der Fahndung auf den Mittelstürmer von Celtic Glasgow aufmerksam geworden. Konkretisiert sich ihr Interesse, müssten sich wohl gegen den ebenfalls interessierten Liga-Rivalen FC Everton durchsetzen.

Ein Aubameyang-Verbleib in Nordlondon dürfte vor allem bei einem Verpassen der Champions League kaum machbar sein. Zuletzt wurden Inter Mailand und der FC Barcelona mit dem Ex-BVB-Stürmer in Verbindung gebracht. Für seinen potenziellen Erben Edouard (21 Tore und zwölf Vorlagen in der Liga) werden wohl über 30 Millionen Euro fällig.