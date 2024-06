Bis 2028: Karazor bleibt dem VfB erhalten

Er war einer der eher unscheinbaren Helden der grandiosen Stuttgarter Saison. Doch sein Beitrag im Spiel des VfB Stuttgart war ungemein wichtig für den Mannschaftserfolg. Atakan Karazor war der Staubsauger im defensiven Mittelfeld, der jeden Ball jagte und kluge Pässe nach vorne auf Stuttgarts gefährliche Offensivleute spielte.

Nicht ohne Grund gab es bereits im Frühjahr Interesse von internationalen Topklubs an dem 27-Jährigen. Dennoch hat sich der gebürtige Essener dazu entschieden, seinen ursprünglich bis 2026 datierten Kontrakt bei den Schwaben bis 2028 zu verlängern.

„Atakan Karazor ist ein wesentlicher Faktor in unserer Mannschaft. Seine Präsenz auf dem Platz ist enorm, Ata ist insgesamt ein Musterbeispiel für Mannschaftsdienlichkeit und Identifikation mit dem VfB. Wir freuen uns sehr, dass Ata sich auch weiterhin so klar zum VfB und unserem Weg bekennt und dies mit der langfristigen Verlängerung seines Vertrages dokumentiert“, lässt sich VfB-Sportdirektor Fabian Wohlgemuth zitieren.

Karazor lief in der vergangenen Saison 33 Mal für den VfB in der Bundesliga auf und bereitete vier Treffer vor. Er trug maßgeblich zum Gewinn der Vizemeisterschaft teil. „Ich bin sehr stolz, dass ich meinen Vertrag beim VfB vorzeitig verlängern konnte. Es ist ein unbeschreibliches Gefühl für mich, für einen so großen Verein spielen zu dürfen. Ich wurde beim VfB vom ersten Tag an sehr gut aufgenommen, ich fühle mich sehr wohl hier. Die vergangene Saison ist überragend für uns gelaufen, ich werde alles dafür tun, dass wir auch in der Zukunft erfolgreich sind“, so der Mittelfeldspieler.