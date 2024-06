Krätzig-Verkauf: Bayern behält Ass im Ärmel

Der FC Bayern München hat für den Transfer von Frans Krätzig zum VfB Stuttgart eine Rückkaufoption ausgehandelt. Wie die ‚Bild‘ berichtet, haben sich die Schwaben und der FCB auf eine Leihe des 21-Jährigen über ein Jahr verständigt. Teil des Deals ist demnach eine Rückkaufoption, die es den Münchnern erlaubt, Krätzig zurückzukaufen, wenn der VfB seinerseits die Kaufoption zieht.

Die Leihgebühr für den talentierten Linksverteidiger soll unter einer Million Euro liegen. Krätzigs Stern ging in der Vorbereitung der abgelaufenen Saison auf, als er die Bayern im Testspiel gegen den FC Liverpool mit einem Traumtor zum Sieg schoss. In der Rückrunde war der gebürtige Nürnberger an Austria Wien verliehen.