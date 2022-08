M‘gladbach: Wird Beyer noch verliehen?

Abwehrspieler Jordan Beyer von Borussia Mönchengladbach könnte andernorts Spielpraxis sammeln. Wie die ‚Bild‘ berichtet, ist eine Leihe des deutschen Innenverteidigers noch in diesem Sommer möglich.

Erst kürzlich äußerte sich Trainer Daniel Farke zur Situation des 22-Jährigen: „Jordan hatte Verletzungspech in der Vorbereitung, er hat die letzten sieben Spiele alle verpasst. In dieser Phase haben Ko Itakura und Nico Elvedi auf der Position gut performt. Jordan arbeitet hart im Training, um sich wieder in eine bessere Position zu bringen.“