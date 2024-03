Lazio bestätigt Sarri-Aus

Lazio Rom und Maurizio Sarri gehen getrennte Wege. Der italienische Vizemeister bestätigt den Rücktritt des Trainers, über den zuvor bereits in der Presse berichtet worden war. Sarri trainierte Lazio seit 2021 in 137 Partien. Zuletzt setzte es vier Niederlagen in Serie.

Vorerst übernimmt Co-Trainer Giovanni Martusciello die Leitung des Teams. Als neuer Coach wird unter anderem WM-Rekordtorschütze Miroslav Klose gehandelt. Der Weltmeister von 2014 ließ ab 2011 seine aktive Karriere bei Lazio ausklingen.