Mit Ablöse: Ajax vermeldet Sutalo-Transfer

Ajax Amsterdam begrüßt mit Josip Sutalo (23) einen neuen Innenverteidiger. Der niederländische Rekordmeister vermeldet die Einigung mit Dinamo Zagreb. Der kroatische Abwehrmann kostet zunächst 20,5 Millionen Euro Ablöse. Nach Vereinsangaben kann der Betrag mit Zuschlägen auf 23,5 Millionen Euro anwachsen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Sutalo war in der jüngeren Vergangenheit auch in der Bundesliga gefragt. Der VfL Wolfsburg und dann vor allem RB Leipzig wurden als mögliche Abnehmer gehandelt. Nun geht es für den Nationalspieler allerdings in der Eredivisie weiter.