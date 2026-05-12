Finanzspritze für Werder

Der SV Werder Bremen darf sich nach einer sportlich und finanziell schwierigen Saison über unerwartete Zusatzeinnahmen freuen. Wie die ‚Bild‘ berichtet, kassieren die Werderaner durch Klauseln und Weiterverkaufsbeteiligungen nachträglich insgesamt rund 2,75 Millionen Euro.

Unter der Anzeige geht's weiter

Die Einnahmen setzen sich laut dem Boulevardblatt aus Bonuszahlungen bei den Transfers von Marvin Ducksch (32) zu Birmingham City, Michael Zetterer (30) zu Eintrach Frankfurt sowie Ex-Coach Ole Werner (38) zu RB Leipzig zusammen. Zudem profitiert der SVW dank einer Weiterverkaufsbeteiligung auch vom Transfer von Josh Sargent (26) zum Toronto FC.