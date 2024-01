Linksverteidiger-Suche: Die BVB-Lösung

Ian Maatsen (21/FC Chelsea) und Sergio Reguilón (27/Manchester United) heißen zur Stunde die favorisierten Lösungen für die Linksverteidiger-Suche bei Borussia Dortmund. Das Pendel – so zumindest der Stand der Dinge – schlägt dabei leicht in Richtung Maatsen aus.

Von einer „kreativen Lösung“ war zuletzt die Rede, denn ein Kauf des Linksfußes (Vertrag bis 2025) wäre teuer und Chelsea hat das Kontingent für Leihspieler laut Liga-Reglement derzeit ausgeschöpft.

Dennoch peilt der BVB nach Informationen der ‚Ruhr Nachrichten‘ prinzipiell eine Leihe an. Das hat zwei Ursachen: Zum einen kehrt Ramy Bensebaini (28) nach dem Afrika-Cup wieder in den Kader zurück. Zudem soll Eigengewächs Tom Rothe (19), aktuell an Holstein Kiel verliehen, der Weg zu den Profis nicht verbaut werden.

Von heute an bleiben den Dortmundern rund 30 Tage Zeit, um die gewünschte Verstärkung an Land zu ziehen. Aber eigentlich muss der Neuzugang deutlich früher kommen, denn vor allem in Bensebainis Abwesenheit besteht Bedarf, zumal auch Julian Ryerson (26) erst im Februar wieder auf dem Platz stehen kann. Die Zeit drängt also.