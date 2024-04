Leihe: Leipzig öffnet Bitshiabu die Tür

RB Leipzig ist bei El Chadaille Bitshiabu (18) offen für ein Leihgeschäft. Wie ‚Sky‘ berichtet, kann das Abwehrtalent RB im Sommer übergangsweise verlassen, um andernorts Spielpraxis zu sammeln. Wichtig sei dabei, dass ein potenzieller Wechsel für beide Seiten Sinn ergibt.

Bitshiabu kam vor Saisonstart für 15 Millionen Euro und mit großen Vorschusslorbeeren von Paris St. Germain, konnte sich aber bisher auch aufgrund einer langwierigen Knieverletzung nicht in den Vordergrund spielen. In Leipzig kommt der Franzose in dieser Saison auf lediglich drei Kurzeinsätze bei den Profis sowie einen Einsatz in der Youth League.