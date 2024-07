Nach emotionalem Anton-Abschied: VfB hat Nachfolger im Visier

Der Ärger der VfB-Fans ging sogar so weit, dass Waldemar Anton bei seiner Einwechslung in Stuttgart gegen Spanien (1:2 n.V.) im DFB-Trikot ausgepfiffen wurde. Dabei stand ja eigentlich das Weiterkommen im EM-Viertelfinale im Vordergrund. „Pfiffe sind nie schön. Aber das ist kein Thema, was hier in die Nationalmannschaft gehört. Es ist schade“, sagte der Ex-Stuttgarter im Anschluss.

Unter der Anzeige geht's weiter

Nur kurz zuvor war sein feststehender Abschied vom VfB öffentlich geworden, wenig später unterschrieb der Innenverteidiger dann bei Borussia Dortmund. Für die Schwaben gilt es nun – unabhängig von aller Emotionalität – die Lücke auf sportlicher Ebene zu schließen. Bislang wurde Ramon Hendriks (22) von Feyenoord Rotterdam verpflichtet, der Linksfuß ist allerdings eher ein Ersatz für den zum FC Bayern abgewanderten Hiroki Ito (25).

Lese-Tipp

Einigung da: VfB erhöht Demirovic-Offerte

Kommt Ersatz aus Salzburg?

‚Sky Austria‘ berichtet vom Interesse an Oumar Solet (24), der schon vor rund einem Monat erstmals mit dem VfB in Verbindung gebracht wurde. Acht Millionen Euro Ablöse soll der 1,92 Meter große Rechtsfuß ein Jahr vor dem Vertragsende bei RB Salzburg kosten. Topkandidat auf die Anton-Nachfolge sei Solet allerdings nicht.

Unter der Anzeige geht's weiter

Gehandelt wurden zuletzt außerdem Jaka Bijol (25/Udinese Calcio), Dean Huijsen (19/Juventus Turin) sowie mit Jordan Torunarigha (26/KAA Gent) und Arthur Theate (24/Stade Rennes) zwei weitere Linksfüße. Die Suche läuft unter Hochdruck, reife Früchte trägt sie bislang aber noch nicht.