Brobbey möchte bei Ajax bleiben

Brian Brobbey will unbedingt bei Ajax Amsterdam bleiben. „Ich habe bereits gesagt, dass ich hier bleiben möchte, das ist alles, was ich sagen kann“, unterstreicht der Leihspieler von RB Leipzig gegenüber dem niederländischen TV-Sender ‚NOS‘, „ich denke, die Vereine reden miteinander.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Brobbey hatte Ajax vergangenes Jahr ablösefrei verlassen und sich RB angeschlossen. Ein halbes Jahr später ging es per Leihe zurück nach Amsterdam. Für den niederländischen Meister erzielte der Angreifer in elf Ligaspielen sieben Tore, fünf Spiele verpasste er aufgrund einer Knieverletzung. Für einen dauerhaften Wechsel sollen die Sachsen einen zweistelligen Millionenbetrag aufrufen. In der Völkerschlachtstadt steht der 20-Jährige noch bis 2025 unter Vertrag.