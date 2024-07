„Deutschland hat ein Problem“ | „95 Minuten Peinlichkeit“ der Three Lions

Spanische Warnung

Während die ursprünglichen Top-Favoriten Frankreich und vor allem England bei der Europameisterschaft trotz der teuersten Kader und der größten Stars eher durch das Turnier stolpern, kristallisiert sich mit der spanischen Nationalelf ein echter Anwärter auf den Titel heraus. Die Truppe von Luis de la Fuente gibt sich auch gegen das Überraschungsteam Georgien um Khvicha Kvaratskhelia keine Blöße. Nach frühem Rückstand gewinnt der dreimalige Europameister in sehr überzeugender Manier mit 4:1.

Unter der Anzeige geht's weiter

Im Viertelfinale trifft Spanien am Freitag (18 Uhr) auf Gastgeber Deutschland. Grund genug für die ‚as‘, um eine klare Warnung auszusprechen. „Deutschland hat ein Problem“ titelt das Blatt am Tag nach dem Spiel. Besonders hervorgehoben wird die Offensive um Dani Olmo und Lamine Yamal, die „jederzeit schöne Tore schießen kann“. Nun könne Deutschland ruhig kommen, stellt die Zeitung fest, denn „es ist eine Freude, mit einem Lächeln im Gesicht zum Duell gegen die Gastgeber zu kommen“.

Lese-Tipp

Bayern-Gerüchte: Mamardashvili spricht Klartext

Zauberer Bellingham rettet Southgate

Apropos England: Die Three Lions sprangen dem frühen Turnieraus im Achtelfinale gegen die Slowakei (2:1 n.V.) gerade noch so von der Schippe. Und die englischen Boulevardzeitungen nehmen kein Blatt vor den Mund. „Nach 95 Minuten Peinlichkeit war England auf dem Heimweg von der Europameisterschaft in Schande“, schrieb die ‚Sun‘ und fügte hinzu: „Elf Elitefußballer vergaßen scheinbar, wie man Fußball spielt, ehe Jude Bellinghams außergewöhnlicher Ausgleichstreffer per Fallrückzieher die Wende brachte.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Besonders Nationaltrainer Gareth Southgate stand einmal mehr in der Kritik. „Egal, wie dieses Turnier ausgeht, es muss sich etwas im Trainerstab der Three Lions ändern“, schreibt der ‚Mirror‘. Und wird noch deutlicher: „Bellingham ist der Mann, der Southgate vorerst gerettet hat. Das ist der Grund, warum er bei Real Madrid spielt, Bellingham hat ein Kaninchen aus dem Hut gezaubert.“ In einem sind sich die englischen Medien einig: Wenn sich ihre Nationalmannschaft nicht gehörig steigert, wird das Viertelfinale gegen die Schweiz am Samstag (18 Uhr) wohl die letzte Partie von Harry Kane und Co. bei dieser EM sein.