Medien: BVB an David dran

Borussia Dortmund hat angeblich ein Auge auf Angreifer Jonathan David (22) geworfen. ‚Tuttomercatoweb.com‘ nennt den BVB neben Inter Mailand, dem FC Arsenal und Newcastle United als Interessenten. Das italienische Onlineportal bezieht sich auf Quellen aus Frankreich.

David stürmt aktuell für den französischen Meister OSC Lille, steht in dieser Saison bei 16 Toren aus 33 Pflichtspielen. Lille hatte den kanadischen Nationalspieler vor zweieinhalb Jahren für 27 Millionen Euro von der KAA Gent verpflichtet. Sein Vertrag läuft bis 2025.

Lille-Abschied fest vor Augen

Diesen wird er allerdings, so zumindest der Plan, nicht erfüllen. Sein Berater Nick Mavromaras kündigte schon im Dezember an: „Für uns ist es das Ziel, die Saison in Lille zu beenden, aber es wird aus mehreren Gründen seine letzte Saison dort sein.“

„Eine hohe Priorität“ für Davids Zukunft haben „die Premier League und Spanien […], aber wir schließen nichts aus“, so Mavromaras. Auch die Bundesliga und damit der BVB dürften somit eine Option sein, sollte sich das kolportierte Interesse tatsächlich erhärten.