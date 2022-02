Vertragsfrage: Müller sieht keine „Brisanz“

Thomas Müller (32) blickt seiner sportlichen Zukunft entspannt entgegen. „Ich fühle mich sehr wohl und weiß, was ich an dem Verein hier habe. Ich habe noch Vertrag bis 2023. Dementsprechend ist da nicht diese Brisanz drin, die vielleicht draus gemacht wurde“, erklärte das Urgestein des FC Bayern auf der Pressekonferenz vor dem Champions League-Achtelfinale gegen RB Salzburg (Mittwoch, 21 Uhr).

Müller, wettbewerbsübergreifend an 30 Toren (zehn Tore, 20 Assists) in 31 Spielen beteiligt, betonte: „Ich bin hier sehr glücklich und wenn man meine Performance auf dem Platz sieht, ist auch der Verein sehr glücklich. Wie es weitergeht, wird man in den nächsten Wochen und Monaten sehen. Es gibt da keinerlei kritisches Momentum, es sind alle sehr entspannt und gehen familiär damit um.“