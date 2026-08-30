Cozza zu Lausanne
Lausanne-Sport verstärkt die Defensive. Nicolas Cozza (27) kommt ablösefrei und unterschreibt bis 2029. Der Innenverteidiger stand zuletzt beim VfL Wolfsburg unter Vertrag.
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𝐍𝐈𝐂𝐎𝐋𝐀𝐒 𝐂𝐎𝐙𝐙𝐀 𝟐𝟎𝟐𝟗 ✍🏻— FC Lausanne-Sport (@lausanne_sport) August 30, 2026
Le FC Lausanne Sport est heureux d’annoncer avoir trouvé un accord avec le défenseur Nicolas Cozza, qui s’est engagé avec le club jusqu’au 30 juin 2029.
🔗 Le communiqué 👉🏻 https://t.co/4j5V80Sa9l#BIENVENUENICOLAS pic.twitter.com/a1sOx8T7gO
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