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Offiziell

Cozza zu Lausanne

Lausanne-Sport verstärkt die Defensive. Nicolas Cozza (27) kommt ablösefrei und unterschreibt bis 2029. Der Innenverteidiger stand zuletzt beim VfL Wolfsburg unter Vertrag.

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veröffentlicht am - Aktualisiert am
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Lausanne
Nicolas Cozza

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Nicolas Cozza Nicolas Cozza
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